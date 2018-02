5 cars affrétés depuis l'ex Haute-Normandie, 3 depuis l'ex Basse-Normandie, la CGT a tenu à faire entendre sa voix à la veille d'une ultime réunion de négociation, malgré l'absence des autres syndicats à ses côtés. La raison de la grogne ? Elle est multiple, sur les conditions des arrêts de travail notamment. Mais retenons qu'aujourd'hui les agents de l'ancienne Basse-Normandie travaillent environ 1590 heures par an, 1570 heures dans l'ex Haute-Normandie. En deçà du seuil légal de 1607 heures, équivalent à 35 heures par semaine.

Travailler moins de 35 heures ? Un "privilège"

Banderoles et slogans de sortie © Radio France - Philippe Thomas

Une situation qui est un "privilège" a dit par le passé le centriste Hervé Morin, qui n'a plus lieu d'être pour le président de Région. La CGT met en avant des accords signés jusqu'à présent. 80% des collectivités seraient d'ailleurs sous les 35 heures en France. Est-ce normal alors que c'est la loi, dans le privé notamment ? Eric Chatenet, secrétaire général adjoint de la CGT à la Région contre-attaque : "tous les salariés du privé ne sont pas à 35 heures, c'est une fausse idée. Il y a des accords d'entreprises dans la métallurgie, le commerce... Il existe en France des entreprises privées qui sont à 1480 heures. Dans une entreprise privée de 4800 salariés comme la notre, il y a des accords qui font que le temps de travail n'est pas obligatoirement celui prévu par la loi." Et de mettre en avant la pénibilité des métiers, l'accueil du public notamment.

En retraite avec 1030 euros nets par mois

Et ne dites pas à Jean-Louis Minerbe qu'il est un privilégié comme il l'entend parfois. Cet agent partira en retraite en septembre prochain avec 1030 euros par mois après 29 ans à la Région, lui qui a travaillé à la réfection des lycées comme agent de catégorie C, d'abord à Falaise puis à Cherbourg. A 60 ans, en pleine forme, il aurait bien travailler un peu plus pour gagner plus. Résultat : on lui proposait d'aller jusqu'à 62 ans pour... 30 euros de plus par mois. Il a dit non. Et regrette de ne pas être considéré : "si Hervé Morin veut venir travailler avec nous, il est le bienvenu. On travaille de 7h15 à 17h15, je l'invite surtout qu'on a pas mal de boulot. On refait des classes, des couloirs pour les élèves et je vous garantie qu'on n'arrête pas, on a même trop de boulot par rapport au nombre d'agents. Il faudrait qu'il vienne comme dans Patron Incognito à la télé et il verra à la fin de la journée ce qu'on fait comme travail." En attendant, l'ultime réunion de négociation a lieu ce vendredi.