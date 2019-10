A l'appel de la FNSEA et des JA, les agriculteurs manifestent mardi 8 octobre contre le dénigrement, l'"agribashing", dont ils se disent victimes. Ils vont installer quatre barrages filtrants sur les routes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

Manifestation des agriculteurs : quatre barrages routiers dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle

Lorraine, France

Les agriculteurs sont appelés à manifester ce mardi à travers la France par leurs syndicats FNSEA et JA. Leur slogan est en forme de question : "France, veux-tu encore de tes paysans ?" Ils veulent exprimer le malaise du monde agricole et dénoncer les accords commerciaux internationaux, les distorsions de concurrence en Europe, "l'agribashing", la stigmatisation des agriculteurs notamment à travers le problème des pesticides.

Des barrages filtrants et des blocages sont annoncés sur les routes, entre 11h et 14h. L'objectif n'est donc pas de paralyser le pays mais d'interpeller la population et le gouvernement.

Dans les Vosges, un seul point de blocage : le rond-point de Dompaire, sur la D166, près d'Epinal. Les agriculteurs annoncent une "communication positive" afin d'informer les automobilistes sur les conséquences des accords de libre-échange sur la consommation.

En Meurthe-et-Moselle, trois barrages filtrants sont annoncés :

au péage de Gye, sur l'A31

au rond-point de Richardménil sur l'A330

au niveau de Méxy

