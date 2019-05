Manifestation des fonctionnaires ce jeudi à Avignon

Département Vaucluse, France

Tous les syndicats main dans la main : l'image est suffisamment rare pour la relever. Les neuf fédérations de fonctionnaires défilent ensemble ce jeudi 9 mai. À Avignon, le cortège partira à 10h30 de la Cité administrative. Après des mois de négociations, les syndicats estiment ne pas avoir été entendus, alors que le projet de loi arrive la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.

Les syndicats redoutent un recours accru aux contractuels et la réduction des effectifs, même si Emmanuel Macron pourrait revenir sur la suppression des 120.000 postes. Un service minimum est prévu dans les écoles, les cantines et les crèches en grèves ainsi que dans les hôpitaux. Le service sera dégradé dans les CAF et aux centres des impôts. Le trafic des trains devrait être normal.

À Carpentras, des barrages filtrants sont installés ce jeudi matin sur le rond-point de l'amitié, devant le pôle santé. Syndicats, gilets jaunes et partis politiques comme le NPA distribuent des tracts pour réclamer des moyens supplémentaires pour l'hôpital public.