Manifestation des forains: journée noire sur l'A9

Les forains ont bloqué l'A9 et l'A709 tout ce mardi entre Montpellier et Lunel pour protester contre une mesure entrée en vigueur le 1er juillet. Ils menacent de récidiver si le texte n'est pas retiré.

C'était un jour à ne pas se risquer sur l'autoroute entre Montpellier et Lunel. Les forains ont mené ce mardi une opération escargot de grande ampleur. Démarrée à 9h30 le matin au péage de Saint Jean de Védas, elle s'est prolongée jusqu'en fin de journée touchant plus directement le secteur de Lunel. A 13h on enregistrait jusqu'à 17 kilomètres de bouchons sur l'A9 et l'A709.

Jusqu'à 17km de ralentissement sur l'A709 à 13h entre Saint Jean de Védas et Montpellier © Radio France - Ciavatti

"C'est la mort de la tradition foraine"

Ils étaient une soixantaine, venus de tout le département, de l'Aude et du Gard avec plusieurs dizaines de camions, répondant à l'appel national lancé par Marcel Campion, "le roi des forains" à se joindre à la journée d'action contre la réforme du code du travail. Des opérations semblables ont eu lieu à Paris, Lille, Lyon ou Strasbourg pour demander le retrait d'une mesure qui touche spécifiquement le monde forain: depuis le 1er juillet, ce texte impose aux communes d'organiser des appels d'offre pour tous les emplacements publics d'animation.

Les forains demandent le retrait de ce texte qui impose aux communes des appels d'offre pour les emplacements d'animation © Radio France - Ciavatti

Ils vont monter une grande surface, des manèges et nous on aura plus qu'à aller à la pêche

En clair c'est une mise en concurrence des forains sur les emplacements qu'ils occupent parfois depuis des générations. "Ce n'est pas compatible avec notre profession, s'emporte Guy Dubief installé à Carcassonne et vice président du syndicat Cid'Europe. Le problème c'est qu'il y a des grands groupes qui sont plein de pognon qui vont acheter les places. Ils vont monter une grande surface, des manèges et nous on aura plus qu'à aller à la pêche. On veut pas d'appel d'offre parce qu'on peut pas suivre. Mais personne nous écoute."

"Le problème c'est qu'il y a des grands groupes, plein de pognon" Guy Dubief, vice président de l'un des syndicat de forains, Cid'Europe. Copier

La profession est vent debout. Ce texte c'est, disent ils, la mort de la tradition foraine. Cela fait un an qu'ils interpellent le gouvernement pour contester cette mesure. "Et là on nous met au pied du mur" dénonce Pierre Py, forain lui même. Il travaille entre Narbonne et Béziers. Sa famille tient un manège depuis plusieurs générations. "J'ai récupéré l'ancienneté de mes parents et où mes parents se sont installés je m'installe moi même. Aujourd'hui avec l'appel d'offre, un tel me prend, me fout dehors et j'ai rien à dire. J'ai 3 petites filles, si on fait plus rien, elles vont faire quoi? C'est la mort des forains".

Barbecue improvisé des manifestants ce midi sur l'A709. Seule la voie de gauche est ouverte à la circulation © Radio France - Ciavatti

Les revendications des forains. Reportage sur le barrage. Marie Ciavatti Copier

La file de camions qui bloquent l'A709 © Radio France - Ciavatti

Jusqu'à 17km de bouchons. Du 5 km/h en moyenne. Une journée noire sur l'autoroute mais France Bleu Hérault était à vos côtés, dans une voiture banalisée! Ecoutez:

Dans les bouchons. 4h de Montpellier à Vendargues! Reportage Copier