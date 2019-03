VIDEO Des forains manifestent sur l'A11 au nord du Mans

Plus d'une centaine de forains manifeste à pied ce jeudi après-midi au nord du Mans, sur l'autoroute A11. Ils entendent faire plier le maire Stéphane Le Foll, qui refuse catégoriquement qu'ils s'installent en centre-ville.

Le Mans, France

Les actions des forains ont repris au Mans ce jeudi après-midi, pour tenter de "faire plier le maire" Stéphane Le Foll et obtenir l'autorisation d'installer la foire de mars aux Quinconces, en centre-ville. Tandis que les femmes et les enfants sont rassemblés près du domicile du maire, les hommes ont rejoint la zone nord en camion jusqu'au rond-point de l'Océane, avant de partir manifester à pied à la jonction des autoroutes A11 (Paris-Nantes) et A28 (Tours-Rouen). Le cortège a envahi l'A11 où les véhicules ne circulent que lentement, sur une seule file.

Des déviations mises en place

Des déviations sont mises en place sur les autoroutes A11 et A28. Bison Futé recommande la prudence à l'arrivée sur le secteur (comme le montre notre vidéo, les manifestants sont vraiment sur la chaussée).



#A11 ⚠️Manifestation piétons sur les voies. #A11 coupée dans les 2 sens⛔️Entrée interdite à Le Mans Nord (nº7)

▶️Sortie obligatoire ds le sens Angers> Paris à Le Mans Centre (nº8) ▶️ sur l’#A28 sortie obligatoire à Auvours (nº23) ds le sens Tours> Le Mans. Prudence. @Radio1077 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 21, 2019

Prêts à se mobiliser pendant trois semaines

Plus tôt dans la matinée, les représentants des forains sont sortis très en colère de la préfecture, dont ils espéraient qu'elle autorise l'installation de la foire en centre-ville, malgré l'opposition très ferme du maire. Pour le préfet de la Sarthe, qui ne s'est pas exprimé autrement que par communiqué, cela n'a pas été possible parce qu'il n'est pas compétent en la matière : "l’exercice du pouvoir de substitution par monsieur le Préfet [est] soumis à des règles prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales et [...] en l’espèce les conditions n’étaient pas réunies pour le mettre en œuvre".

Les forains se disent prêts à se mobiliser "pendant trois semaines", le temps qu'aurait du durer en théorie la foire de mars.