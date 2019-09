Manifestation des "gilets jaunes" à Vatry : le tribunal administratif confirme l’arrêté d’interdiction du préfet

Vatry, France

Nous en avons déjà parlé sur France Bleu : un groupe d’anciens « gilets jaunes » des Ardennes, baptisé « collectif Soleil vert », voulait mettre en place un barrage filtrant, sur l'accès au dépôt pétrolier de Vatry, dans la Marne, à prtir du lundi 16 septembre. Ils demandent des mesures sociales : baisses des taxes sur les produits de première nécessité, mais aussi hausse pour les produits de luxe, baisse de la CSG ou encore des taxes sur le carburant. Le collectif a déposé une déclaration en préfecture le 8 août. C'est seulement mardi soir que le préfet a pris un arrêté d'interdiction. Les ex « gilets jaunes » soupçonnent fortement le représentant de l’Etat d'avoir attendu le dernier moment pour interdire l'opération, en somme d’avoir voulu jouer la montre. Le préfet, Denis Conus s'en défend. Pour lui, c'est avant tout pour des questions de sécurité : « c’est absurde. On a des centaines de déclarations par an, on les traite au fur et à mesure ». Pour lui, il y avait un réel danger pour les manifestants eux-mêmes, et les autres : « c’est un axe très roulant, dans une zone protégée, avec un plan de protection particulière ( PPP) car il y a un risque d’explosion".

Baptiste Touchon, représentant du collectif « soleil vert » prend acte, mais dénonce une injustice. Il rappelle qu'en juin dernier, les agriculteurs de la FDSEA avaient manifesté pendant trois jours devant le dépôt de Vatry, sans être inquiétés : « il y a des citoyens qui ont le droit d’exercer leur liberté fondamentale de manifester, il y en a d’autres, on ne leur propose même pas de solution alternative. Il y a deux poids, deux mesures ».

Alors, manifestation ou pas ce lundi ? Ou alors, plus tard, dans un autre endroit ? Le collectif n'a pas encore tranché.