Manifestation des gilets jaunes et des syndicats à Montbéliard : une mobilisation divisée

Près de 700 personnes ont défilé dans les rues de Montbéliard ce samedi 12 janvier 2019 pour l'acte IX des gilets jaunes. La manifestation pour la liberté de manifester, a été organisée pour la première fois par l'intersyndicale CGT, FSU, FO et par des gilets jaunes

Pour la première fois dans le Nord Franche-Comté, gilets jaunes et syndicats ont organisé ensemble une manifestation à Montbéliard.

Près de 700 personnes ont manifesté à Montbéliard ce samedi 12 janvier 2019. Cette marche pour la liberté de manifester a été organisée conjointement par l'intersyndicale CGT, FSU, FO et par des gilets jaunes. Une première dans le Nord Franche-Comté.

La mobilisation a été organisée en réaction aux expulsions des gilets jaunes aux ronds-points d'Arbouans et d'Audincourt. Houria Hedjem est membre de l'Union locale de Montbéliard de la CGT : "Si on s'attaque à la liberté de manifester des gilets jaunes, dans un futur proche ça pourrait aussi impacter les syndicats et les organisations" déclare-t-elle. C'est par ailleurs la CGT qui a déclaré la manifestation en préfecture.

Pour les organisateurs gilets jaunes comme Alain, pharmacien à Audincourt, cette alliance avec les syndicats est nécessaire : "Si nous avions déposé une déclaration de manifestation en préfecture, elle ne serait pas passée. Mais nous restons complètement indépendants." affirme-t-il.

Division du cortège

Pourtant le cortège s'est rapidement divisé en deux au niveau du rond-point de l'Helvétie. En tête, les syndicats et certains gilets jaunes ont continué jusqu'à la sous préfecture selon le parcours déclaré aux autorités. Plusieurs mètres plus loin, environ 200 gilets jaunes ont emprunté l'avenue de l'Helvétie avant de se rendre dans le centre-ville de Montbéliard, devant le parvis de la gare.

Fred, gilet jaune de Belfort, ne s'est pas senti à l'aise avec les syndicats : "J'ai failli rentrer chez moi. Du côté des syndicats, on entend les mêmes slogans depuis des années, de notre côté il y a des drapeaux français, on chante la marseillaise. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde" explique-t-il.

Les manifestants sont ensuite revenus au point de départ, au Pied des Gouttes.

Marche pacifique et populaire à Héricourt

À Héricourt, 140 manifestants ont défilé pour une marche pacifique et populaire. Le cortège, parti du parking de l'ancien Norma, a fait un arrêt devant la mairie pour déposer des bougies en hommage aux victimes du mouvement.

