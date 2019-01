Manifestation des gilets jaunes : les vitriers de Toulouse débordés

31000 Toulouse, France

Chaque dimanche et début de semaine depuis le début des manifestations des Gilets Jaunes, les vitriers sont appelés en urgence par les commerçants de Toulouse. Des vitriers qui ne changent plus les vitrines désormais. "On attend maintenant que l’orage passe." Ils sécurisent donc les commerces avec des panneaux de bois et remettront du verre sécurisé quand les manifestations seront vraiment terminées.

Appels aux intérimaires

Toutes les entreprises contactées cherchent des intérimaires pour les renforcer. Samir Bouzid qui a cette semaine cinq chantiers rien que dans le secteur Lazare-Carnot emploie en ce moment dix personnes supplémentaires. Jacky Golbery qui dirige l’entreprise toulousaine Artisan 31 a lui beaucoup de mal à trouver des intérimaires. "Je lance un appel grâce à vous. C’est difficile en ce moment".

15.000 euros les trois vitrines

Et en plus, à chaque fois, on demande aux entreprises de travailler le plus vite possible. Jacky Golbery confirme "on ne peut pas laisser les employés travailler dans le froid comme ici dans la boutique du Club Med."

Mais les portes de la boutique de l’agence de voyage ne vont pas arriver toute de suite "c’est du sur-mesure" explique l’artisan.

"On a un travail de fou" confirme Jacky Golbéry d'Artisan 31 © Radio France - SM

La pénurie est telle, que les vitriers ne sont plus les seuls à intervenir. Des plaquistes viennent sécuriser les vitrines en attendant qu'on les change. Des artisans disponibles qui viennent parfois de très loin. Raoul Batista est un plaquiste basée à Montauban. Il a employé deux intérimaires supplémentaires pour répondre à plusieurs chantiers toulousains.

Une surcharge d’activité qui évidemment est bonne pour l’économie de ces artisans. La vitrine du petit Crédit Mutuel boulevard Carnot, c’est par exemple un devis de 15.000 euros environ. Mais autres difficultés pour les vitriers, ils sont payés le plus souvent par les assurances qui mettent un peu de temps avant de régler les factures.