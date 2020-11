A Besançon, les livreurs Deliveroo manifestent contre la baisse de leurs salaires

Vingt-cinq livreurs à vélo travaillant pour la plate-forme Deliveroo ont manifesté samedi 14 novembre, vers 17h45 à Besançon. Ils dénoncent la baisse des tarifs de leurs courses et la dégradation de leurs conditions de travail.

Sur leurs affiches, ont peut lire : " 52 heures par semaine = 900 euros = 600 kilomètres" ou encore " Trois euros pour manger, trois euros pour mon enfant, trois euros pour survivre, trois euros pour me loger, trois euros pour mourir. STOP." Selon eux, depuis le début du reconfinement, Deliveroo a baissé les tarifs de leurs courses et comme ils sont davantage de livreurs depuis trois semaines, leurs salaires ont baissé, ne leur permettant plus de subvenir à leurs besoins.

Vendredi 13 novembre, la maire de Besançon, Anne Vignot a interpellé Deliveroo et le ministre de l'Economie, sur le réseau social Twitter, pour dénoncer les conditions de travail des livreurs.