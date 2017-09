Manifestation des retraités : Colette et Jacky seront dans le cortège lavallois

Colette et Jacky ont tous les deux 65 ans. Colette était aide-soignante à l'hôpital, Jacky était fonctionnaire. Ils considèrent qu'ils ne sont pas les plus malheureux des retraités et pourtant ils doivent faire attention à tout.

Tous les deux ont le même sentiment, ils ne pensaient pas qu'ils allaient devoir autant se serrer la ceinture pendant leur retraite. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, et pourtant, il faut regarder chaque dépense. Alors les voyages, les restaurants, les sorties au théâtre, au cinéma....c'est pas souvent. Il faut payer les charges courantes qui n'ont cessé d'augmenter, les mutuelles santé (180 euros par mois pour Colette et son mari) et puis on aide les parents en maison de retraite, ou les enfants. Colette et Jacky seront donc dans la rue ce jeudi 28 septembre pour défendre leur pouvoir d'achat. Le Gouvernement a annoncé une hausse de 25% de la CSG pour les retraités (de 6,6% à 8,3%) ce qui représente une perte de pouvoir d'achat entre 204 et 408 euros pour des pensions de 1.000 à 2.000 euros. Les pensions vont augmenter le 1er octobre de...0,8%. Ces retraités ont l'impression d'être attaqués de toute part, CSG, pension non revalorisée, suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, baisse de 5 euros par mois des aides au logement. Colette et Jacky manifesteront ce matin à 10 heures 30 devant la Préfecture à Laval. Une manifestation à l'appel de 9 organisations.