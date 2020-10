Manifestation des salariés de Kidiliz à Saint-Chamond pour sauver leurs emplois

"En danger" ! C'est le message porté par les salariés de Kidiliz rassemblés devant leur site de travail à Saint-Chamond (Loire) ce vendredi 16 octobre. L’ex-groupe Zannier, détenteur d’une dizaine de marques de prêt à porter comme Catimini et Z, avait été racheté en 2018 par le groupe chinois Semir et le groupe est aujourd'hui en très grosse difficulté. Les repreneurs avaient jusqu’à ce jeudi 15 octobre pour se faire connaître.

Une situation d'incertitude qui inquiète les 1600 emplois de Kidiliz. Rien que sur le site de Saint-Chamond, 321 emplois sont en jeu. C'est le cas de Pascale Massardier qui a plus de 30 ans d'ancienneté et qui a très peur de se retrouver sur le carreau.

On sent que c'est la fin et on ne veut pas partir sans rien faire et sans rien dire !