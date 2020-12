Reims Events licencie 8 salariés, des manifestants se réunissent devant le Centre des Congrès

Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés ce lundi matin devant le centre des congrès de Reims (Marne). Il s'agit de salariés de la société événementielle Reims Events, organisatrice de nombreux salons et congrès. Une entreprise à l'arrêt à cause de la crise sanitaire, et qui compte licencier 8 des ses 42 salariés.

Lors de cette mobilisation, initiée par la CFDT, les salariés ont dénoncé le choix fait par leur employeur, alors même qu'il bénéficie d'aides de l'État et de la collectivité pour éviter les suppressions de postes. "La santé financière de l'entreprise est bonne. L'Etat a filé un bon coup de main, avec l'activité partielle", explique Guy Delatour, représentant à la CFDT.

Parmi les huit personnes licenciées, des salariés occupant des postes stratégiques. "Cela concerne la sécurité, l'hôtellerie... Et les salariés sont des personnes qui ont de l'ancienneté. La ville de Reims mérite mieux que cela" conclut Guy Delatour.

Des réembauches qui n'arrangent pas

De son côté, Isabelle Daroque et son époux travaillent pour Reims Events depuis 25 ans. Après leur avoir annoncé leur licenciement, la direction leur a appris qu'il y avait une possibilité de réembauche ailleurs en France. "On m'a proposé Vannes, et mon mari la région parisienne. Deux endroits séparés par 450 kilomètres. Comprenez que notre vie se trouve ici, nous avons des enfants, et des petits-enfants..." confie Isabelle. "Nos parents aussi sont ici, et ils sont vieux, nous ne pouvons pas les laisser derrière" conclut-elle.

Les manifestants ont ensuite rejoint l'Hôtel de Ville dans le but d'alerter la municipalité. Ils avaient notamment rendez-vous avec Arnaud Robinet, le maire de Reims. Le rendez-vous s'est achevé vers midi : les salariés et représentants syndicaux espèrent un coup de pouce de la mairie.