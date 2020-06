Manifestation des soignants à Brest : la préfecture n'avait pas donné son accord ce matin

Les soignants redescendent dans la rue partout en France ce mardi 30 juin pour une mobilisation nationale. Ils réclament plus de moyens à quelques jours de la fin des travaux du Ségur de la Santé.

On attend (...) c'est étonnant

Dernière annonce en date : 300 millions d'euros pour les médecins hospitaliers. Une goutte d'eau pour Thomas Bourhis, de la CGT de l'hôpital de Brest "au regard de la dette des hôpitaux qui atteint 30 milliards d'euros".

Il sera au rassemblement prévu à 18 heures place de la Liberté à Brest à l'appel de syndicats et de collectifs. Mais le préfet n'avait toujours pas donné son accord ce mardi matin. Ce que ne comprenait pas le responsable syndical ce matin sur France Bleu Breizh Izel : "On attend, c'est étonnant car nous avons respecté la procédure et nous estimons que la dernière fois nous avons respecté les gestes barrières. La manifestation s'est très bien déroulée".

Il y a 15 jours, le 16 juin, le préfet s'était ému de la présence de 9 000 manifestants ("seulement" 5 000 selon les organisateurs !) alors qu'il avait donné son accord pour un cortège de 500 personnes lors de la marche blanche entre l'hôpital Morvan et la Cavale blanche.

Des manifestations sont également prévues à Quimper, Quimperlé, Lorient, Morlaix ou Landerneau.