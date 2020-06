PHOTOS - "Des euros pour nos héros" : importante mobilisation des soignants en Alsace

Des milliers de personnes ont défilé en Alsace ce mardi 16 juin pour défendre les soignants. Du personnel hospitalier, médecins, infirmiers, aide-soignants et des anonymes venus les soutenir.

Des milliers de personnes, des soignants et ceux qui les soutiennent manifestent ce mardi 16 juin en début d'après-midi à Strasbourg, au départ de la place Kléber. Le cortège s'est ensuite rendu devant le siège de l'Agence régionale de santé.

Les soignants réclament des moyens supplémentaires pour les hôpitaux mais aussi des revalorisations de salaires. Ils ont vécu trois mois très compliqués à lutter contre la pandémie de coronavirus. C'est d'autant plus vrai en Alsace, l'une des régions les plus touchées.

Slogan dans la manifestation à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

La manifestation des soignants à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

Des soutiens au personnel soignant dans la manifestation strasbourgeoise. © Radio France - Olivier Vogel

Les manifestants assis devant le siège de l'Agence régionale de santé à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

A Colmar, 800 personnes ont défilé depuis la place Rapp.

La manifestation colmarienne des soignants. © Radio France - Guillaume Chhum

Départ de la manifestation place Rapp à Colmar. © Radio France - Guillaume Chhum

Des soignants en réanimation l'hôpital Pasteur de Colmar. © Radio France - Guillaume Chhum

A Mulhouse, plus de 2.000 personnes se sont rassemblées place de la Réunion. "Hommage à nos victimes du Covid, plus jamais ça", pouvait-on lire sur une banderole dans l'une des villes les plus touchées par l'épidémie de coronavirus.

Le cortège mulhousien © Radio France - Patrick Genthon