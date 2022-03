Les chauffeurs de taxi et de VTC se mobilisent ce lundi matin autour de Marseille pour dénoncer la hausse des prix sur les carburants. Le carburant est leur principale dépense et aujourd'hui beaucoup disent ne plus s'en sortir. Ils veulent le retour de la TVA à 5,5%.

Manifestation des taxis à Marseille : "Aujourd'hui le carburant c'est entre 400 et 600 euros de plus par mois"

La dernière hausse des prix du carburant c'est la goutte qui fait déborder le réservoir des chauffeurs de taxi et TVC. Pour demander des aides du gouvernement et dénoncer les hausses les professionnels manifestent autour de Marseille ce lundi dans le but de bloquer des dépôts de pétrole. Aujourd'hui les taxis disent ne plus s'en sortir à cause des prix du carburant.

Le gasoil nous coûte trop cher, cela représente entre 400 et 600 euros de plus par mois pour un taxi qui travaille déjà plus de 60 heures par semaine et qui a dû mal à payer ses charges. On n'y arr ive plus. L'idée c'est demander à l'Etat une compensation - Yazid Ziani, vice-président de la fédération nationale du taxi

Le carburant c'est le plus gros poste de dépense pour les taxis qui disent gagner en moyenne 2.000 euros par mois "400 euros de moins à la fin du mois on n'arrive pas à joindre les deux bouts" ajoute Yazid Ziani. La revendication principale repose sur la TVA qui est passée de 5,5 à 10% en quelques années. Les taxis demandent un retour de la TVA à 5,5%.

Le gouvernement promet pour les taxis comme pour tous les automobilistes une remise de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril et il annonce également une hausse du tarif des courses pour les taxis de 3,5%. Mais les chauffeurs refusent de demander à leurs clients de payer plus cher.

L'Etat nous propose de faire les poches aux français. D'abord cette hausse de 3,5% ça ne suffirait pas à compenser la hausse des prix du carburant et en plus les particuliers n'ont pas les moyens de payer cette augmentation - Yazid Ziani

