Manifestation devant le site Hexcel Fibers à Roussillon

"C'est la première fois, on est un site assez jeune, qui tourne à 100% depuis 18 mois" Nicolas Callens, délégué CGT à Roussillon explique que le dialogue social au sein de l'entreprise n'est pas au goût de la CGT. "Le dialogue social n'existe pas, pas moyen de discuter avec la direction".

Le piquet de grève a commencé dans la nuit © Radio France - DR

Des salaires pas à la hauteur ?

Et pourtant, il estime que Hexcel Fibers fait partie d'une industrie de pointe, la sous-traitance pour l'aéronautique. "La majorité des salariés, on est venu chez Hexcel parce que c'est un groupe mondial, avec une certaine aisance financière. On attendait des salaires dignes d'une entreprise à la pointe de la technologie. Nos clients sont Safran ou Airbus, et si vous prenez un salaire moyen d'opérateur, il touche 1600, 1650€ par mois. Si on prend nos collègues de la plateforme chimique de Roussillon, chez les autres entreprises, ça tourne à 2000€ par mois, voilà !"

Un rendez-vous est pris pour une nouvelle réunion de négociation vendredi 6 décembre. En attendant, le préavis continue jusqu'à ce jeudi pour laisser aux grévistes le loisir de rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites, entre 10h et midi, place de la république, à Roussillon.