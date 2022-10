Manifestation du 18 octobre : près de 3.000 personnes dans les cortèges de Loire et de Haute-Loire

On compte près de 3.000 manifestants en Loire et en Haute-Loire ce mardi : 900 personnes au Puy-en-Velay, 700 à Roanne selon les chiffres des préfectures. À Saint-Étienne, la préfecture annonce 1.200 manifestants qui défilent entre la Bourse du travail et la préfecture de la Loire. Plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, appellent à la mobilisation ce matin pour obtenir des augmentations de salaires et pour défendre le droit de grève face aux réquisitions de personnels dans les raffineries.

ⓘ Publicité

Le chiffre pour Montbrison n'est pas encore connu.