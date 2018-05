La manifestation parisienne du 1er-Mai avance difficilement ce mardi après-midi. Le cortège s'est élancé avec du retard, vers 15h, de la place de la Bastille, bloqué par 1.200 individus encagoulés, positionnés sur le pont d'Austerlitz. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue avant même le début de la manifestation.

"Cette fois,on s'est organisé" :message des black bloc en tête de cortège du défilé du #1erMaipic.twitter.com/n1X4CiCvbl — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 1, 2018

Rassemblés autour de banderoles comme "Premiers de cordée, premiers guillotinés" ou "Cette fois, on s'est organisé", ils ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et à la presse avant de saccager un restaurant Mc Donald's. Des objets incendiaires ont été lancés et il y a eu de brefs départs de feu.

Heurts entre policiers et black-blocs lors du défilé du #1erMaipic.twitter.com/VWdzTmIQPP — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 1, 2018

Un engin de chantier puis une voiture ont été incendiés sur le boulevard de l'Hôpital.

Magasins, mobilier urbain incendié par plusieurs centaines de black blocs lors du défilé du #1erMaipic.twitter.com/rpXBkFW5sy — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 1, 2018

Plusieurs enseignes brûlées lors du défilé du #1erMaipic.twitter.com/pD2xI3dGFz — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 1, 2018

22 compagnies de CRS ont été mobilisées pour disperser les "black blocs" avec des grenades lacrymogènes et des canons à eau.

Des heurts condamnés par Gérard Collomb

Sur son compte twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a condamné les "violences" et "dégradations" commises promettant que "les auteurs de ces actes inqualifiables" seraient appréhendés.

Je condamne avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du #1erMai à Paris.

Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 1, 2018

Lundi, la préfecture de police avait évoqué un risque de débordement par "des groupes extrémistes" voulant faire de cette journée "un grand rendez-vous révolutionnaire", et prévoyant de "s'en prendre violemment aux forces de l'ordre ainsi qu'aux symboles du capitalisme".

A l'arrière, plusieurs milliers de personnes sont rassemblées pour le défilé qui se dirige vers la place d'Italie à l'appel de la CGT, Solidaires, la FSU et des fédérations franciliennes de FO. Les syndicats étudiant Unef et lycéen UNL sont aussi présents en tête de cortège.

L'an dernier, près de 142.000 personnes avaient manifesté à Paris selon la police, et six policiers avaient été blessés, dont l'un grièvement par un cocktail Molotov.