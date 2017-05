Manifestation du 1er mai : en Alsace, slogans anti-Le Pen et anti-Macron s'entremêlent

Environ 2.000 personnes ont manifesté lundi 1er mai à Strasbourg, à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, la CNT ou encore l'UNEF. La CFDT manifeste, elle, à Colmar.

Contre l'extrême-droite. C'est le mot d'ordre des cortèges de ce lundi 1er mai dans toute la France, ainsi qu'en Alsace. Mot d'ordre qui ne parvient pas à masquer les dissensions à six jours du second tour de l'élection présidentielle... Ainsi la CFDT a-t-elle fait le choix de défiler seule à Colmar, avec un appel à voter en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage au Front national. Dans le cortège strasbourgeois, qui a réuni environ 2.000 personnes à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, la CNT ou encore l'UNEF, on se contente souvent d'appeler à ne pas voter en faveur de Marine Le Pen.

Manifestation le 1er mai 2017 à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Dans le cortège, certains confient être prêts à glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne dimanche, d'autres voteront blanc, d'autres hésitent encore. Jacky Wagner, secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin, commente :

D'un côté, on a une candidate de l'extrême-droite, dont on ne veut pas. Et de l'autre, on a un candidat qui a participé à l'élaboration de la loi Travail, dont on ne veut pas non plus. C'est une manifestation compliquée.