1er-Mai : les manifestants demandent une hausse des salaires à Marseille

Environ 3 600 manifestants ont défilé ce dimanche 1er mai depuis le Vieux-Port jusqu'à la Porte d'Aix à Marseille. Cette journée internationale des travailleurs était marquée notamment par la baisse du pouvoir d'achat. Pour y remédier, certains demandent une revalorisation des salaires, à l'image des augmentations du Smic.

En effet, ce dimanche 1er mai, le Salaire minimum interprofessionnel de croissance augmente de 34 euros. C'est d'ailleurs la troisième fois en sept mois que le Smic est revu à la hausse. Mais alors faudrait-il augmenter tous les salaires ? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux manifestants marseillais.

Dans le cortège, rue de la République, Coline est venue manifester pour demander de meilleures conditions salariales. Pour elle, l'augmentation des salaires va de soi : "Si le Smic augmente et que le salaire des gens qui avaient juste un peu plus n'augmente pas, ils se retrouvent au Smic ... donc tout le monde est au Smic. _C'est un nivellement par le bas_. Si le Smic augmente, tous les salaires doivent augmenter !"

Tous les salaires, sauf ceux des très riches, qui en ont assez !

Pour Gérard, ce Marseillais venu protester sur le Vieux-Port, il faudrait augmenter les salaires, mais pas n'importe lesquels : " On devrait d'abord _stabiliser les salaires sur l'inflation_, sauf ceux des très riches, qui en ont assez !"

Un peu plus loin, aux abords de la Porte d'Aix, Godfroy est venu pour montrer son soutien à l'union de la gauche. Ce Toulonnais estime qu'une revalorisation est une bonne idée, mais ce n'est pas assez : "il faut aussi que ça aille avec une stabilisation des prix parce que sinon il y a la spirale inflationniste qui fait que ça ne sert à rien d'augmenter les salaires. Mais si par exemple on met _des prix maximum sur les choses les plus importantes comme la nourriture ou les logements_, là ça peut aider à avoir un vrai pouvoir d'achat qui augmente."