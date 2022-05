Manifestation du 1er mai : syndicats et citoyens défilent dans les rues de Valence

Onze rassemblements se tiennent ce dimanche 1er mai 2022 en Drôme et en Ardèche pour la traditionnelle journée internationale du travail à l'appel des syndicats, CGT, FSU et Solidaires, entre autres. À Valence, les manifestants se sont donnés rendez-vous à 10 heures devant la gare. Ils sont environ 500, selon la police, à défiler dans la capitale drômoise. Les syndicats s'opposent au projet de réforme des retraites et interpellent Emmanuel Macron sur les questions de pouvoir d'achat.

Ils espèrent porter haut leurs exigences politiques : plus sociales et plus écologiques. Environ 250 points de rassemblement sont prévus dans le pays, selon la secrétaire confédérale CGT Céline Verzeletti. L'année dernière, la manifestation du 1er mai de Valence avait rassemblé 250 personnes contre 1300 en 2019.

D'autres mobilisations se tiennent dans le même temps à Aubenas, Annonay, Le Teil, Le Cheylard, Tournon-sur-Rhône, à Privas, Romans et Saint Vallier ou encore à Pierrelatte et Montélimar.