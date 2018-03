7 des 9 syndicats de la fonction publique appellent à la grève, ce jeudi, en Franche-Comté, pour défendre leur statut, que le gouvernement veut "assouplir" et demandent une hausse de leur pouvoir d'achat. Les cheminots se joignent au mouvement et plusieurs perturbations sont à prévoir.

Franche-Comté, France

Une nouvelle journée de mobilisation nationale de la fonction publique est prévue, ce jeudi. 7 des 9 principaux syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) de la fonction publique seront dans la rue pour défendre leur statut, que le gouvernement veut "assouplir". Ils demandent également une hausse de leur pouvoir d'achat et le retour en arrière de la réforme de la CSG. Le mouvement s'annonce suivi en Franche-Comté.

Les défilés dans toutes les grandes villes de Franche-Comté

Besançon à partir de 10h30, Quai des Arènes. Dole, dès 10h30, devant la sous-préfecture. Lons-Le-Saunier à 15h30, rendez-vous sur la place de la Liberté. Saint-Claude à 10h30, devant la sous-préfecture. Vesoul à 10h, devant la préfecture de Haute-Saône.

Attention : Le tunnel de la citadelle, à Besançon, sera fermé de 9h30 à midi, ce jeudi, sur décision de la préfecture. Les organisateurs de la manifestation bisontine ont dans un premier temps annoncé un parcours empruntant le tunnel , mais le préfet l'a interdit. Pour éviter un passage en force, la police a décidé de fermer le tunnel.

1 instituteur sur 3 en grève

Le mouvement de grève devrait être très suivi dans l'éducation nationale. Selon les syndicats, au moins 1 instituteur sur 3 sera gréviste, ce jeudi, en Haute-Saône et dans le Jura. Dans le Doubs, 18 écoles ont dores et déjà annoncé qu'elles ne feraient pas cours :

Ecole élémentaire Vauthier à Pontarlier

Ecole élémentaire des Fourgs

Ecole élémentaire de Byans-sur-Doubs

Ecole élémentaire Cordier à Pontarlier

Ecole élémentaire Bourguignon à Bourguignon

Ecole élémentaire Scey-Sur-Saône

Ecole élémentaire Cours de Beaumes-les-Dames

Ecole élémentaire Maronnier de Damprichard

Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie de Besançon

Ecole maternelle Ronchaux de Besançon

Ecole élémentaire d'Osselle

Ecole maternelle de Pouilley-les-Vignes

Ecole élémentaire de Montandon

Ecole maternelle Picardie de Besançon

Ecole maternelle de Frasnes

Ecole maternelle Denise Arnoux à Chemaudin

Ecole Jules Ferry de Besançon

Ecole élémentaire de Liesle

A Besançon, 32 des 43 écoles maternelles et élémentaires auront au moins une classe de fermée. La cantine n'est pas non plus assurée. La mairie de Besançon a listé toutes les perturbations, établissement par établissement. Plusieurs crèches devraient aussi restées fermées.

1 train sur 5 entre Dijon et Besançon

Le trafic des TER sera très perturbé, ce jeudi, sorte de répétition générale du bras de fer qui commencera le 3 avril, et qui va durer 3 mois, contre la réforme de la SNCF.

Dijon – Dole – Besançon : 1 TER sur 5

Dole – Frasne –Vallorbe : 1 TER sur 3

Dole – Andelot – St Claude : 1 TER sur 2

Besançon – Montbéliard – Belfort : 1 TER sur 4

Besançon Viotte – La Chaux de fonds : 2 TER sur 3

Besançon Viotte – Besançon TGV : 1 TER sur 3

Besançon – Mouchard – Lons : 1 TER sur 2

Belfort – Vesoul : 3 TER sur 5

Vous pouvez aussi consulter le compte Twitter @TER_BFC_Trafic pour connaitre l'état du trafic en temps réel. Aucune perturbation en revanche n'est prévue dans les transports en commun urbains à Dole, Besançon, Vesoul, Pontarlier, et Lons-le-Saunier.