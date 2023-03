Manifestation du 23 mars : plusieurs interpellations au Havre, de nombreuses poubelles brûlées

Mobilisation en hausse, mais plus violente pour cette neuvième journée de manifestations à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, adoptée ce lundi. La préfecture de Seine-Maritime annonce 9.900 manifestants au Havre ce jeudi, ils étaient 50.000 selon l'intersyndicale. On dénombre plusieurs interpellations, de nombreuses poubelles brûlés et des arrêts de bus vandalisés.

Le cortège havrais, composé de 9.900 manifestants selon les autorités, 50.000 personnes selon l'intersyndicale, a été contraint de changer d'itinéraire en raison de feu de poubelles sur son trajet**. Il s'est finalement scindé en deux lors de son arrivée au bassin du commerce.**

La tête de cortège et les membres de l'intersyndicale ont regagné la maison des syndicats, mais plusieurs miliers de personnes se sont rassemblées sur l'esplanade de l'hôtel de ville où étaient stationnées les forces de l'ordre. Les manifestants ont ensuite emprunté la rue Jules Lecesne où de nombreuses poubelles ont été brûlées et des arrêts de bus vandalisés.

Plusieurs interpellations au Havre

En début d'après-midi, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les manifestants cours de la République. Notre journaliste sur place a constaté plusieurs interpellations.