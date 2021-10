Grève du 5 octobre : des lignes de bus Citéa perturbées, des écoles fermées

"On a congratulé les services publics pendant la crise. Mais le matraquage ne s'est pas arrêté" s'offusque Eric Vigouroux, secrétaire de la CGT en Ardèche. "Le discours du président sur la nécessité d'une meilleure reconnaissance des travailleurs en première ligne pendant la crise a vite été oublié" lance son homologue drômoise Agathe Doppler. Plusieurs syndicats appellent à la grève et à des manifestations interprofessionnelles ce mardi 5 octobre.

Des perturbations sur le réseau Citéa

A l'appel de la CGT "pour grossir les rangs", des agents du réseau de bus Citéa sur Valence Romans font également grève ce mardi. "La desserte des lignes régulières et des Express urbains dans le secteur de Valence sera assurée à 65%" estime Valence Romans Déplacements.

Les lignes et Express du secteur romano-péageois, la ligne InterCitéa, les express prériurbains et les services à la demande ne souffriront pas de perturbations.

Pas de classes dans certaines écoles

A Romans-sur-Isère, il n'y aura pas classe dans les écoles République, Les Ors, Lucie et Raymond Aubrac, ainsi que la maternelle et l'élémentaire de l'école Saint-Just. Les enfants seront toutefois accueillis dans leur école, mais sans restauration scolaire.

A Valence, un service minimum d'accueil est mis en place au Centre de loisirs Maurice Ravel ; en cause, l'accueil périscolaire restera fermé à l'école élémentaire Archimbaud, maternelle et élémentaire Laprat, et Bayet-Cham. Dans treize autres établissements valentinois, les perturbations restent partielles, et concernent essentiellement la cantine.

Pas d'écoles annoncées fermées en revanche ce lundi soir à Montélimar et à Privas.

Cinq manifestations en Drôme Ardèche

Cinq manifestations sont annoncées ce mardi 5 octobre dans nos départements. En Drôme, un appel au rassemblement est lancé à 14 heures sur le Champs de Mars à Valence, un autre même heure place du Théâtre à Montélimar.

En Ardèche, les salariés de la fonction publique sont appelés à se retrouver dès le matin à 10 heures à Privas devant la préfecture, puis à 14 heures sur le Champs de Mars à Aubenas, ainsi qu'à 14h30 à la gare routière d'Annonay.