Manifestation importante à Loudun pour défendre les urgences de l'hôpital

Entre 800 et 1.000 personnes ont défilé dans les rues de Loudun ce mardi matin, en soutien aux urgences de l'hôpital. Ils veulent s'assurer de l'avenir du service, et demandent des moyens supplémentaires.

La manifestation a rassemblé entre 800 et 1.000 personnes, selon les gendarmes, ce mardi matin dans les rues de Loudun. La foule a défilé pour défendre le service des urgences de l'hôpital.

#manif à Loudun plusieurs centaines de personnes défilent pour sauver le #SMUR pic.twitter.com/UnPKAJFz5r — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 14, 2017

Elus, syndicats, commerçants, habitants et personnel du CHU de Poitiers sont venus soutenir ce service. Le cortège a arpenté les rues du centre-ville, avant de s'arrêter sur la place Sainte-Croix pour des prises de parole.

Les habitantssont venus en nombre manifester dans les rues de Loudun pour sauver leurs urgences. © Radio France - Mélanie Barbotin

Sauver le SMUR

Les manifestants veulent s'assurer de l'avenir des urgences de l'hôpital et demandent son fonctionnement la nuit. Ils réclament aussi des moyens supplémentaires, pour que deux médecins assurent les gardes de 24h, au lieu d'un seul aujourd'hui. Un urgentiste qui assure à la fois les urgences à l'hôpital et celles du SMUR (service mobile d'urgences et de réanimation), qui se déplace en ambulance vers les patients.

Le maire de #loudun prend la parole devant 500 personnes pour sauver le #SMUR pic.twitter.com/QL5rt0oyLz — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 14, 2017

>> Ecouter aussi : Geoffroy De Noray, urgentiste à Loudun, invité de France Bleu Poitou ce mardi matin.