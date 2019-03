Urgence sociale : ce qu'il faut savoir de la journée d'actions ce mardi en Auvergne

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Avec ou sans gilet, ce mardi 19 mars est placé sous le signe de l'urgence sociale par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens) qui appellent à cesser le travail et à rejoindre les manifestations et lieux de rassemblements. Le mois dernier, 2.300 personnes (selon la préfecture du Puy-de-Dôme) avaient répondu à l'appel national de la CGT qui avait voulu faire du mardi 5 février une "journée morte pour l'économie".

La journée d'actions étant interprofessionnelle, les revendications sont larges : l’augmentation du SMIC et du point d’indice dans la Fonction publique, l’augmentation générale des salaires dans les conventions collectives, des pensions et retraites, la généralisation de la prime transport, l’arrêt des fermetures de services publics, le retrait des contre-réformes de la Fonction publique et des retraites, le rétablissement de la protection sociale collective fondée sur le salaire différé et le paritarisme de gestion garant de la solidarité.

L'heure est à la mobilisation ! Le 19 mars, tou-te-s ensemble en grève et dans les manifs.

A Clermont-Ferrand, les manifestants partiront à 10 heures de la Place du 1er mai en direction de la Place de Jaude. Cette journée d'actions étant interprofessionnelle, des perturbations sont prévues dans de nombreux secteurs d'activité. A commencer par l'éducation nationale. La ville de Clermont-Ferrand met en place un service minimum d'accueil uniquement pour les enfants dont les enseignants sont en grève. C'est au gymnase Verlaguet (16, rue Pierre Besset).

Selon le syndicat Snuipp-FSU, plus de 60 écoles ont déjà annoncé qu'elles étaient fermées dans le Puy-de-Dôme. Une assemblée générale des enseignants est prévue à 14h30 au Centre Jean Richepin à Clermont-Ferrand. Impacts donc dans l'éducation nationale mais aussi dans les transports en commun. Exemple dans l'agglomération de Clermont-Ferrand où le réseau T2C va être affecté.

Les prévisions T2C par ligne

Ligne A (tramway) : 5 à 8 minutes

Ligne B : 10 à 25 minutes

Ligne C : 15 à 40 minutes

Ligne 3 : 15 à 45 minutes (Entre Aubière Place des Ramacles et Stade G Montpied. Ne dessert pas Romagnat Gergovia ni Iliane)

Ligne 4 : 15 à 35 minutes

Ligne 5 : 25 à 30 minutes (itinéraire de la ligne 5 le Dimanche. Fréquence moyenne 50 min sur Durtol)

Ligne 9 : 35 à 45 minutes (itinéraire Ligne 9 du Dimanche. Ne dessert pas Crouel ni La Pardieu Gare)

Ligne 12 : 40 à 55 minutes

Ligne 20 : 20 à 50 minutes

Ligne 24 : 35 à 45 minutes

Ligne 28 : départ de 7h12 Lycée Lafayette pour Ladoux et retour Ladoux 16h30 pour Lycée Lafayette

Circulation normale sur les lignes 26, 31, 32, 33, 34, 35,36 et 37

Aucune circulation sur les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25, 27

D'autres actions ailleurs en Auvergne

A Aurillac, les manifestants ont rendez-vous à 10h30 sur la place des Droits de l’Homme. Au Puy-en-Velay, c'est à partir de 10 heures sur la place Cadelade. Dans l'Allier, trois rassemblements sont organisés ce mardi à 13 heures :