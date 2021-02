La manifestation intersyndicale pour la défense de l'emploi et du service public réunit 600 personnes à Nice

Pour les Alpes-Maritimes, le départ de la manifestation intersyndicale était fixé à 14h à Nice ce jeudi après-midi. Le cortège a ensuite descendu l'avenue Jean-Médecin. Plusieurs syndicats ont mobilisé leurs troupes, environ 600 personnes, électriciens, gaziers, infirmières ou professeurs. Ils se sont rassemblés à l'appel de la CGT et de la FSU pour la défense de l'emploi et du service public, mais aussi tout simplement pour exprimer un ras-le-bol général.

Selon Gérard Ré, le président de l'UD-CGT, "on distribue les milliards à foison quand c'est pour les grandes entreprises l'argent coule à flots, il n'y pas de conditions. Quand ce sont les mêmes groupes qu'on a subventionné à coup de de CICE ou de plan de relance qui annoncent des plans de suppressions d'emploi comme chez Lafarge, Thalès, Amadeus, ou chez Flunch, c'est insupportable ! (...) on appelle tout ceux qui le souhaitent à nous rejoindre pour animer ce printemps on sera masqué mais pas muselé !"

La grève a eu un impact sur plusieurs service public avec notamment une absence totale de tram sur Nice.

La manifestation a permis d'agréger des colères un peu éparses. Les manifestants sont venus "mettre la pression" pour exprimer leur mécontentement. Pour Chantal, gilet jaune, "on ne peut plus vivre les retraites sont trop basses". Léa, infirmière en unité-Covid, admet qu'elle "craque". Pour Lidwin, "ça craque parce que les gens n'ont pas à manger". Selon Richto, "la question c'est pourquoi ça ne craque pas plus". Et pour Marion, enseignante au lycée Pasteu,r "il n'est pas trop tard pour revenir sur un certain nombre de choses".

Les sapeurs pompiers sont au bout du rouleau, d'autant qu'on leur en demande de plus en plus, pour des missions souvent très éloignées de leur mission initiale, comme l'explique Ouared Sofiane représente le FA SPP -PATS 06 (syndicat majoritaire chez les pompiers et les agents technico-administratif du SDIS) : "Les interventions augmentent et les effectifs baissent, explique-t-il. On fait de plus en plus d'interventions qui n'incombent pas aux Sapeurs pompiers" "Il faut recruter sinon ça peut devenir dangereux, à cause de la fatigue on peut mettre sa vie en danger et celle de la victime également"