Manifestation intersyndicale à Tours le 17 septembre à 10H

Le 17 septembre est une journée nationale d'action contre la précarité et pour la défense de l'emploi et des retraites. A Tours, le cortège intersyndical partira à 10H. Le point de rendez-vous est fixé sur la place du Général Leclerc, devant la gare de Tours.

Il faut s'attendre à ce que la circulation soit perturbée dans le centre ville de Tours, jeudi 17 septembre en fin de matinée : La CGT et Sud Solidaires appellent en effet à une manifestation, dans le cadre de la journée nationale d'action contre la précarité et pour la défense de l'emploi et des retraites.

Le cortège se rassemblera à 10H sur le parvis de la gare de Tours, place du Général Leclerc. Il empruntera ensuite l'itinéraire suivant : boulevard Heurteloup - rue de Buffon - rue Emile Zola - rue des Halles - place Gaston Paillhou - rue Chanoineau - boulevard Béranger avant de rejoindre la place Jean Jaurès.