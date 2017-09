Manifestation loi travail, trafic SNCF perturbé mardi en Limousin

Une intersyndicale appelle les salariés du public et du privé, à faire grève et à manifester ce mardi un peu partout en France, pour s’opposer aux ordonnances liées à la Loi Travail. En Limousin, où plusieurs rassemblements sont prévus, le trafic SNCF est perturbé dès ce lundi soir.

Le trafic est perturbé aujourd'hui à la SNCF partout en France. En Limousin, la direction de la SNCF annonce que 5 intercités sur 10 circulent en moyenne, et 6 TER sur 10. Le détail ligne par ligne est à consulter sur le site limousin.ter.sncf.com. Cette grève doit durer jusqu'à mercredi 8h00. Des perturbations liées à l'appel à la grève et aux manifestions, dans le public et dans le privé, pour dire non aux ordonnances sur la Loi Travail. Un appel lancé par la CGT, la FSU, Sud-Solidaires et l'Unef. En Corrèze, des rassemblements sont prévus à 10h30 devant le tribunal de Tulle, à 15h00 place de la République à Ussel ou encore à 18h00 place Winston Churchill à Brive. En Haute-Vienne, le rendez-vous est fixé à 10h30 carrefour Tourny à Limoges.