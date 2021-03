Manifestation pour dénoncer le regroupement de quatre bureaux de poste à Avignon

Les syndicats SUD PTT et CGT FAPT appellent à manifester ce mardi 23 mars à 11h devant la poste Saint-Ruf à Avignon. Ils dénoncent le regroupement de quatre bureaux de Poste qui seront chapeautés par la même direction et la baisse du nombre d'heures d'ouverture.

Les syndicats SUD PTT (Postes, Télégraphes et Télécommunications) et CGT FAPT (Fédération des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications) en Vaucluseappellent les citoyens à se mobiliser contre le regroupement de quatre bureaux de poste à Avignon.

La Poste République

La Poste des Oliviades

La Poste de Saint-Ruf

La Poste Place Pie

La fusion de ces quatre bureaux va provoquer le départ anticipé en "pré-retraite" de 12 salariés selon la CGT. Sur l'ensemble de ces bureaux, 53 agents y travaillent actuellement. D'après le syndicat ils ne seront plus que 41, à partir de début mai. Frédéric Falchi est secrétaire général de la CGT FAPT en Vaucluse :

Le constat est simple : il y a une déprime complète. Ils sont tellement usés des conditions de travail qu'on leur impose. Le marasme est tellement important que les agents n'ont qu'un mot à la bouche : quand est-ce que je peux prendre ma pré-retraite ?

Manifestation à 11h devant La Poste de Saint-Ruf

Pour les usagers, cette restructuration entraînera également des répercussions. "On va prendre 17 heures d'ouverture pour les bureaux de Saint-Ruf et Place Pie par semaine" précise le secrétaire de la CGT FAPT Hervé Le Quillec. "Le bureau Place Pie va fermer tous les lundis, mais en échange on l'ouverture du samedi matin. Pour Saint-Ruf, on va perdre une heure d'ouverture tous les jours et le bureau sera fermé le samedi matin".

La CGT FAPT réclame :