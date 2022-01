Manifestation pour la hausse des salaires : 1 000 personnes défilent dans le centre-ville de Metz

Ils étaient un millier ce jeudi après-midi dans le centre-ville de Metz. Cortège mobilisés à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU et Solidaires), le tout dans un contexte où les salaires sont mis à rude épreuve. Hausse du prix de l'énergie, inflation, il faut maintenant que les rémunérations suivent selon les syndicats. "C'est une question interprofessionnelle, plein de salariés sont concernés", explique Alexandre Tott, secrétaire général de FO en Moselle.

Les salaires, mais pas que...

Il est vrai que les métiers étaient très différents d'un manifestant à l'autre. "Professeur en université", pour l'un, "intermittente du spectacle" pour l'autre, "éducatrice spécialisée dans un hôpital de jour" pour une dernière. Benjamin, lui, est instituteur à Fontoy. Il espère effectivement une hausse de salaire. "Voilà 11 ans que tout est gelé avec le point d'indice, ça n'avance jamais", confie-t-il.

Non loin de là, Aurore est en accord avec ce discours. Mais elle préfère élargir ses doléances. "C'est plus un ras-le-bol général. C'est pour ça que je suis rassurée de voir des gens qui sont dans la même situation que moi", explique-t-elle. Et le ras-le-bol général, selon de nombreux manifestants, il devra se régler en avril prochain, lors de l'élection présidentielle.