Manifestation pour les salaires et le pouvoir d'achat : environ 800 manifestants réunis à Rouen

Le cortège de l'intersyndicale est parti, ce jeudi matin, de la cour Clémenceau à Rouen, pour demander une hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Des manifestations étaient également organisées à Evreux, Dieppe et Le Havre.

Environ 800 personnes ont défilé, ce jeudi matin, dans les rues de Rouen pour réclamer une hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Une journée de grève interprofessionnelle était organisée, ce jeudi 27 janvier, dans toute la France. Dans les rangs des manifestants, des professeurs, des fonctionnaires, des hospitaliers ou encore des cheminots.

"On en a marre, explique Emmanuelle, enseignante en école primaire au milieu du cortège. On donne beaucoup et on ne reçoit pas grand-chose en échange. C'est un mépris total de la part du gouvernement. Depuis plusieurs années, rien n'a changé. Le coût de la vie augmente mais pas nos salaires."

"C'est un ras-le-bol général"

"A l'hôpital, c'est une catastrophe, dénonce de son côté, Evelyne, agent de service hospitalier depuis 37 ans. Il y a encore quelques années, quand il manquait quelqu'un, on arrivait à avoir des remplaçants. Aujourd'hui, on s'autoremplace c'est à dire que quand vous êtes en repos, on peut vous appeler pour venir travailler. C'est un ras-le-bol général."

Des cortèges se sont aussi élancés du Havre, d'Evreux, et Dieppe.