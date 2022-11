Manifestation pour l'augmentation des salaires : plusieurs centaines de personnes à Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, plusieurs centaines de personnes ont répondu présentes à l'appel des syndicats pour revendiquer une augmentation générale des salaires sur fond d'inflation. Rassemblement ce jeudi matin à 10 heures devant le lycée Aristide Briand avant de prendre le chemin de la sous-préfecture. Le cortège s'est ébranlé dans le calme, encadré par les forces de l'ordre.

Dans le cortège, des agents de la territoriale, des cheminots, des enseignants et des employés d'usines, de nombreux agents du port Nantes-Saint-Nazaire également, ainsi que les dockers. "On a du mal à boucler les fins de mois, certains travailleurs dorment dans leur voiture et vont se nourrir au Secours Populaire. Beaucoup quittent la fonction publique".

des lycéens en grève ont rejoint le mouvement © Radio France - Hélène Roussel

De jeunes lycéens se sont aussi joints au mouvement, en tête de cortège. "La plupart des boulots sont mal payés, d'autres trop, on se dit qu'on va faire des études pour quoi derrière ? Y'a trop d'injustice, et ça nous inquiète" lance Aurore, lycéenne à Aristide.