Manifestation régionale des gilets jaunes ce samedi à Nancy

Nancy, France

La dernière manifestation des gilets jaunes à Nancy le 18 mai dernier avait réuni jusqu'à 2500 personnes (3500 selon les organisateurs. Combien seront ils cette fois ? Les organisateurs en espèrent autant voir plus, car "la colère est la même qu'au début des manifestations en novembre dernier" explique Anne, gilet jaune de la première heure. Elle fait partie du comité d'organisation des gilets jaunes du Grand Est "ma détermination est intacte car ma situation n'a pas changé d'un pouce. Je travaille et j'ai toujours du mal à m'en sortir. Les annonces du gouvernement ne m'ont pas du tout concernée".

Une pause estivale pour mieux repartir

Mais les derniers rassemblements de gilets jaunes n'ont pas mobilisé les foules comme au début du mouvement, Faut il y voir un essoufflement ? "Pas du tout" répond Stéphane, autre membre du comité d'organisation "comme n'importe quel autre français, le gilet jaune prend aussi des vacances, certes à moindre coût, mais il a aussi le droit de se reposer. Et de toute façon c'est pour mieux repartir car nous comptons bien nous faire entendre lors de cette rentrée. Nous nous sommes mis d'accord pour une manifestation régionale par mois. Le 21 septembre, ce sera Paris ensuite Metz et pour célébrer les un an de notre mouvement, nous nous sommes donné rendez-vous à Strasbourg, la capitale régionale".

L'hypercentre de Nancy interdit à toute manifestation de gilets jaunes

La manifestation nancéienne de ce samedi 14 septembre a été déclarée en préfecture. En accord avec les services de l'Etat, le parcours défini évite l'hypercentre, à savoir, la place Stanislas et les rues adjacentes, l'objectif étant d'éloigner le cortège du "Livre sur la Place" qui accueille chaque année des milliers de visiteurs.

La manifestation des gilets jaunes est interdite dans l'hypercentre de Nancy - Préfecture 54

Dans un communiqué, le préfet de Meurthe et Moselle prévient "les personnes qui ne respecteraient par cet arrêté encourront une contravention de quatrième classe d'un montant de 135 euros." et rappelle qu'un "dispositif de sécurisation sera déployé afin de garantir l'ordre et la tranquillité publics".