Manifestation régionale des gilets jaunes samedi à Saint-Étienne

Saint-Etienne va accueillir une manifestation régionale des Gilets jaunes samedi. Avec une première conséquence : le report du match ASSE-Nîmes prévu le lendemain dimanche. Et la volonté de la Préfecture d'anticiper cet Acte XX.

Saint-Étienne, France

Samedi, il n'y aura pas une manifestation à Saint-Etienne, mais deux : celle des gilets jaunes, régionale, avec un appel au rassemblement à 13h à Monthieu puis à 14h Place du Peuple.

Mais il y a également le carnaval de l'inutile, carnaval qui veut dénoncer ce qu'on appelle "les grands projets inutiles", mais aussi les centres commerciaux. Le rassemblement est prévu à 13h sur le chantier de Steel avant de rejoindre le cortège des gilets jaunes.

Seront-ils nombreux ? Impossible à dire. Mais lundi, le Préfet de la Loire a rassemblé les commerçants et les représentants des banques pour les informer de la situation et les sensibiliser à la sécurisation de leurs commerces et établissements.

Par ailleurs le Préfet souligne que pour le moment, aucune déclaration de manifestation n'a été enregistrée à la Préfecture. Pas de cadre légal pour ces manifestions pour le moment en tout cas.

Enfin, l'opposition de gauche à la mairie de Saint-Étienne propose d'ores et déjà de réfléchir à un parcours de manifestation à l’écart du centre ville. Pour protéger les commerces mais aussi les visiteurs de la Biennale du Design.