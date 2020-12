Les salariés menacés de licenciement chez HMY manifestent devant le siège à Monéteau

Ils sont venus manifester leur détresse et leur incompréhension : une bonne partie des 26 salariés de Hermès Retail Service, la filiale "montage" de Hermès Métal, a fait le déplacement jusqu'au siège de l'entreprise à Monéteau ce jeudi matin, pour dénoncer leurs licenciements qu'ils jugent abusifs.

Intervenant sur des chantiers de magasins, et basés dans toute la France, en Alsace, dans le Berry ou encore dans le Tarn, ces salariés vont perdre leur emploi en début d'année prochaine. "On se demande ce qu'on va devenir, souffle Christian. Moi je suis à cinq ans de la retraite, et voilà, il faut tout recommencer à zéro. Et puis il faut être réaliste, le boulot ne court pas les rues".

Solutions de reclassement "pas satisfaisantes"

Des propositions de reclassement ont été faites par la direction mais elles ne conviennent pas aux représentants syndicaux. "On a des propositions de reclassement interne et externe, explique Samuel Girard, monteur depuis 10 ans et délégué CGT. Sauf qu'en interne, ce sont des postes de soudeurs ou plieurs qui ne sont pas du tout en adéquation avec les compétences des salariés qui sont pour la plupart chefs de chantier". Cela nécessiterait par ailleurs de venir travailler au siège icaunais, difficilement envisageable pour certains qui sont installés dans d'autres régions.

L'autre option, c'est un congé de reclassement, mais selon les salariés, les indemnités envisagées seraient au "strict minimum". "On nous propose même de tout refuser et prendre six mois de salaire pour compenser, mais rien n'est clair, lâche Samuel Girard.On ne peut pas se permettre de mettre les salariés dans l'inconnu ! Ils doivent prendre leur décision avant le 4 janvier mais on n'a pas tous les éléments".

Restructuration... au profit des sous-traitants

Les syndicats dénoncent notamment une erreur de stratégie de l'entreprise qui amène ces dernières années à sous-traiter de plus en plus d'activité. "On nous propose aujourd'hui les mêmes postes chez les sous-traitants, c'est bien la preuve qu'il y a du boulot et que ce licenciement n'est pas économique !", s'agace le délégué CGT. _"_Après avoir formé et accompagné les sous-traitants, après avoir essuyé les plâtres, on nous explique qu'on est trop cher à cause des choix stratégiques de l'entreprise, ajoute Daniel Frigière, délégué CFDT du personnel. C'est ça qu'on n'admet pas".

"Les sous-traitants sont devenus de plus en plus régionalisés depuis 2018 pour être à moindre coût, explique Daniel Frigière. On n'a plus ces chantiers, donc _on fait les chantiers plus éloignés et compliqués, avec les frais qui vont avec_. Donc on perd de l'argent". Pour la première fois ce jeudi, une discussion est prévue avec la direction. Pas de quoi susciter l'espoir d'éviter le licenciement, précisent les syndicats, mais "au moins, se mettre d'accord sur des conditions décentes".