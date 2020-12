Manifestations à Besançon : le Modem dit stop

Après une nouvelle manifestation à Besançon, samedi 5 décembre 2020, contre la "Loi sécurité globale" et la politique gouvernementale, les élus de droite et du centre demandent à ce que les manifestants changent d'itinéraire pour préserver les commerces de centre-ville.

Dans un communiqué, dimanche 6 décembre 2020, les élus de la droite et du centre au conseil municipal de Besançon disent "stop aux manifestations du samedi après-midi dans les rues commerçantes" qui "impactent sérieusement l'activité des commerces".

Ce lundi 7 décembre, c'est au tour des élus Modem de Grand Besançon Métropole de dire stop. Jean-Paul Michaud, maire de Thoraise et vice-président de GBM, et Laurent Croizier, conseiller communautaire et président du Modem du Doubs, ont adressé un communiqué en ce sens au préfet du Doubs.

Ce n'est pas le moment de venir manifester en centre-ville

Pour Jean-Paul Michaud, il faut que ça cesse. "Ce n'est pas une opposition aux manifestants, se défend l'élu. Ça c'est une liberté qu'il faut préserver. Simplement aujourd'hui les commerçants ont des difficultés. Au Grand Besançon nous avons voté un certain nombre d'aides, donc je pense que ce n'est pas le moment de venir manifester alors que nos commerces ont besoin d'activité en centre-ville".

Ces élus feraient mieux de défendre l'hôpital

Mais selon Julien Juif, délégué syndical SUD, le Modem et la Droite ne se posent pas les bonnes questions. D'abord la dernière manifestation s'est très bien passée dit-il, "il y avait énormément de monde au centre-ville qui consommait et il n'y a pas eu de problème". Ensuite ces élus "feraient mieux de défendre l'hôpital et de défendre les lits. Car c'est l'UMP sous Sarkozy qui a détruit 45.000 lits à l'hôpital. On n'en serait pas là avec le Covid s'ils avaient défendu le service public et les hôpitaux".

La Préfecture en centre-ville, pas dans les bois

Enfin, sur un changement de parcours du cortège, Julien Juif ironise. "Si on déplace la Préfecture au bois de Chailluz, on pourrait aller au bois de Chailluz pour pas déranger!" Et le syndicaliste de rappeler que les commerçants ont eux-mêmes manifester il y a peu, en centre-ville, pour dénoncer leurs problématiques.

Une motion sera déposée par le Modem lors du prochain conseil communautaire du Grand Besançon, le 17 décembre 2020, demandant au préfet que les manifestations se déroulent dorénavant en dehors des rues commerçantes. Préfet qui de son côté n'a pas souhaité réagir, estimant qu'il s'agit d'un problème politique.

A Dole, Jean-Baptiste Gagnoux, le maire divers droite, avait regretté, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que le 28 novembre 2020, jour de réouverture des commerces dits non-essentiels, le cortège de manifestants passe là-aussi par le centre-ville.