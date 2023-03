Manifestations à Rennes : "Il ne faut pas avoir peur du centre-ville", assure un responsable de l'UMIH 35

Les restaurateurs rennais, victimes collatérales des violences en centre-ville, en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Ces derniers jours, les restaurateurs voient les annulations se multiplier, le soir principalement, lorsque les affrontements ont lieu dans la rue. "Les établissements ne sont pas attaqués" assure Pierre Clolus, adjoint au président des restaurateurs à l’UMIH 35. Il était l'invité de France Bleu Armorique, ce mercredi 22 mars.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : vous avez deux restaurants en centre-ville de Rennes, dont l'un qui vient d'ouvrir sur le trajet des manifestations. Est-ce que vous avez une baisse de clientèle en ce moment ?

Pierre Clolus : Evidemment, ça a un effet sur la fréquentation de tous les restaurants du centre ville. Là, sur un restaurant qui vient d'ouvrir, forcément, c'est encore pire. On est forcément impacté parce que les gens ont un peu peur. Malgré cela, les restaurants ne sont pas attaqués et ne sont pas victimes de jets de pierres ou d'agressions. On regarde ça un peu à travers la vitre et ça se passe relativement bien pour nous, même si on a malheureusement pas mal d'annulations vu que les gens ont un peu peur.

Vous regardez à travers la vitre, mais parfois ça traverse la vitre... Le gaz lacrymogène rentre dans les établissements en présence des clients.

On a une utilisation du gaz lacrymogène qui est peut-être un peu excessive et on se retrouve parfois au mauvais moment, au mauvais endroit. La semaine dernière, j'ai eu un gaz lacrymogène qui est tombé à côté du bâtiment de l'ambassade. Et comme il y a une prise d'air sur le côté, tout le gaz est entré dans la cuisine et les cuisiniers se sont faits gazer en quelques secondes. Ça a été assez assez violent, mais très franchement, il ne se passe pas grand chose. Moi, je veux aussi rassurer les gens parce que certains soirs, on peut avoir 20 à 25 annulations parce qu'ils ont peur. Objectivement, il ne se passe pas grand chose. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de feux de poubelles, il y a quelques mouvements de foule, ne serait ce qu'à quelques endroits. Je veux dire aux auditeurs qu'il ne faut pas avoir peur du centre ville de Rennes. Ça reste quand même relativement calme.

Vos salariés, comment vivent-ils ces moments là ?

A Rennes, on a quand même l'habitude. On a une tradition d'avoir une ville contestataire. Ce n'est pas vraiment un problème. Les salariés sont jeunes également, tout comme les clients. Tout le monde a été quand même assez touché par l'histoire du 49.3 et je pense que c'est ça qui a un peu mis le feu aux poudres. Au restaurant, les consignes sont assez simples, c'est de faire attention s'il y a un mouvement de foule ou s'il y a une charge de CRS. Mais on fait attention, on range la terrasse si besoin. Et puis ça dépend également de la zone du centre ville. Le nord du centre-ville est un petit peu plus touché puisque la place Sainte-Anne a été pas mal ciblée. On a quand même des journées où on doit ramasser la terrasse ou carrément fermer les établissements. On a plusieurs collègues qui ont fermé les établissements plusieurs jours.