Manifestations anti-bassines : des restrictions de circulation annoncées en Charente-Maritime

Des dizaines de milliers de personnes vont converger ce samedi 25 vers les Deux-Sèvres, pour s'opposer à la construction de retenues d'eau pour l'irrigation, ce qu'on appelle les bassines. Une ou plusieurs manifestations sont prévues. Elles ont été interdites, par arrêté préfectoral, à Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, où se trouvent déjà des retenues d'eau.

Des routes fermées

Des manifestants se donnent rendez-vous dans l'agglomération de la Rochelle, sur le parking de l'Hyper U de Beaulieu, demain à 8 heures. La préfecture de Charente-Maritime, elle, annonce un "dispositif de sécurisation". C'est à dire des restrictions de circulation dès ce samedi 7heures jusqu'à dimanche 20h.

Sur la nationale 11, dans le sens la Rochelle-Niort, les bretelles de sortie des échangeurs de Benon et la Laigne sont fermées (sauf aux soignants, aux secours et forces de l'ordre).

Dans le sens Niort-la Rochelle, il sera interdit d'emprunter les échangeurs de la Laigne, Benon et Ferrières d'Aunis.

Un arrêté préfectoral interdit de transporter tout ce qui pourrait constituter une arme: des bouteilles ou produits chimiques, des feux d'artifices et fusées pyrotechniques, et du carburant jusqu'à dimanche dans 18 communes proches des Deux Sèvres.