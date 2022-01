Manifestations anti-pass : le président des Vitrines de Nancy demande au préfet de recevoir les organisateurs

L'appel du président des Vitrines de Nancy sur France Bleu Lorraine. Sébastien Duchowicz était l'invité de France Bleu ce lundi matin après un samedi marqué par de nouveaux débordements lors de la manifestation anti-pass en centre ville de Nancy.

Quelques jours après un courrier alertant le préfet, les élus et la presse sur la situation du commerce à Nancy, le président des Vitrines de Nancy demande au préfet de Meurthe-et-Moselle de recevoir les organisateurs du Bloc Lorrain pour négocier une trêve : " on a bien compris que le Bloc Lorrain est prêt à faire des concessions et à éviter les manifestations au centre-ville sur la période des soldes mais si ils sont reçus par le Préfet et pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Nous avons fait un communiqué de presse vendredi et depuis c'est silence radio de la part de la préfecture".

Sébastien Duchowicz demande aux manifestants une pause après deux samedis marqués par des affrontements : "on demande une trêve ou une meilleure organisation de ces manifestations. Ca ne nous gêne pas qu'ils manifestent mais on demande une nouvelle organisation avec un centre-ville apaisée pour les samedis."

Un palier en termes de violences vis-à-vis des forces de sécurité"

Il en va selon le président des Vitrines de Nancy de la réputation même du centre-ville. Ce week-end, Mathieu Klein, le maire de Nancy, avait appelé à une réunion en urgence après une manifestation qui "a franchi un palier en termes de violences vis-à-vis des forces de sécurité".