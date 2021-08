Manifestations anti-pass sanitaire en Dordogne : 1.740 personnes pour la police, 2.900 selon les organisateurs

Cinq manifestations avaient lieu en Dordogne pour ce septième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire, à Périgueux, Bergerac, Sarlat, Terrasson et Nontron. Selon la police, 1.740 manifestants étaient répartis sur les cinq manifestations du département, en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Le collectif "NoPass24" revendique lui 2.900 personnes rien que dans les cortèges de Bergerac et Périgueux. À Périgueux, malgré quelques tensions liées la présence du mouvement intégriste "Civitas", la manifestation s'est déroulée sans encombre, tout comme les semaines précédentes.

la manifestation de Périgueux © Radio France - TD

Jean-Luc, enseignant à la retraite dans le cortège de Périgueux se dit agacé de la manière dont ce mouvement est présenté : "_on nous présente comme un ramassis de gens qui sont uniquement contre, qui aiment dire "non" mais qui ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Des gens souvent incultes, qui ne savent pas de quoi ils parlent, mélangés à des complotistes [...] on est entouré de gens qui sont extrêmement intelligents, cultivés, avertis, sensibles à tout et qui nous donnent des arguments qu'on entend nulle part ailleurs_"

Selon la police, 35 manifestants étaient présents à Terrasson, 65 à Nontron et 200 à Sarlat.