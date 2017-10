Grève de la fonction publique : mouvement bien suivi en Bretagne

L'appel à la grève lancé par tous les syndicats de la fonction publique a été suivi en Bretagne. Plus de 15 000 manifestants ont défilé à Rennes, Brest, Lorient, ou encore Vannes.

Environ 4000 personnes dans les rues à Brest, 1000 à Morlaix et Vannes, 2000 à Lorient et Quimper, environ 5000 à Rennes. Les fonctionnaires protestent notamment contre le gel du point d'indice et le projet de suppression de 120 000 postes d'ici à 2022.

Plus de la moitié des écoles fermées à Brest

Selon la CGT, 25 des 36 groupes scolaires brestois n'ont pas pu ouvrir leurs portes en raison de la forte mobilisation des cantinières et atsem, les agents spécialisés dans les maternelles. À noter : 100 % de grévistes dans les restaurants scolaires du Relecq-Kerhuon, près de Brest, où le maire appelait à la grève, et 80 % des services administratifs de la ville.

"Je ne connais personne autour de moi qui demande moins de services publics"

"Je ne connais personne autour de moi qui demande moins de services publics. Je suis maire mais je dois aussi défendre les agents de la ville" Yohann Nédélec, maire du Relecq-Kerhuon.

Le blocage du dépôt de camions chargés de collecter les ordures ménagères à Brest - Hebert

Les actions avaient commencé tôt par endroit. A Brest, des militants Force Ouvrière ont bloqué le dépôt des camions de collecte d'ordures ménagères.