VIDÉOS - Réforme du Code du travail : plus de 100.000 manifestants en France, selon la CGT

Les opposants à la réforme du Code du travail manifestent ce mardi. Après les défilés en région, les manifestants défilent à Paris cet après-midi. D'après la CGT, plus de 100.000 personnes sont descendues dans la rue à travers le pays. Des incidents émaillent le cortège parisien.

C'est la première mobilisation sociale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les opposants à la réforme du Code du travail ont manifesté ce mardi matin dans plusieurs villes en région, à l'appel de la CGT, la FSU, Solidaires et l'Unef. Ce mardi après-midi, plusieurs milliers de personnes défilent à Paris, au départ de la place de la Bastille. D'après la CGT, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue à travers le pays. Le syndicat estime que la mobilisation sociale est "très forte" : "C'est une première qui s'annonce réussie", a dit le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, au départ de la manifestation parisienne. Le leader syndical s'est félicité "de la très forte mobilisation déjà en province. A midi on était plus de 100.000", a-t-il affirmé.

Un début de manifestation festif avant des incidents à Paris

Le cortège parisien s'est élancé dans une ambiance festive de la place de la Bastille vers la place d'Italie, au son d'une fanfare animée par des forains, qui avaient perturbé la circulation dans toute l'ïle-de-France pour défendre leur profession ce mardi matin. Parmi les manifestants, des personnalités politiques comme Benoît Hamon, ancien candidat du PS à la présidentielle, ou Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, ainsi que des députés insoumis, dont Alexis Corbière. Mais la tension est rapidement montée : des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes et de canon à eau. La préfecture, qui a fait état de la présence dans le cortège de "300 personnes encagoulées", a rapporté "quelques dégradations" notamment de vitres et de panneaux publicitaires.

Des tensions à Lyon, les forains manifestent à Givors

Le défilé lyonnais a été perturbé par une centaine de militants de la mouvance anarchiste et antifasciste, qui ont été isolés du reste des manifestants par la police. En marge de ces manifestations, dans le Rhône, l'échangeur de Givors a été complètement bloqué ce mardi matin, par une opération escargot des forains. Ils arboraient des t-shirts et des banderoles "Sauvez nos fêtes" et "Forains en colère", et manifestaient à l'appel de Marcel Campion, le "roi des forains". À Saint-Étienne, environ 3.000 personnes ont manifesté dans les rues de la ville, selon France Bleu Saint-Étienne Loire. A Roanne, environ 900 personnes ont manifesté. Ils étaient 1.300 dans les rues du Puy-en-Velay.

À Marseille, entre 7.500 et 60.000 manifestants selon les sources

A Marseille, la préfecture a compté 7.500 manifestants, les organisateurs 60.000. Dans le cortège marseillais, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a promis de "faire reculer" le président de la République, car "ce pays ne veut pas du monde libéral". Dans les Bouches-du-Rhône, les forains ont également profité de la mobilisation contre la loi travail pour se faire entendre. Ce mardi matin, ils ont mené une opération escargot sur l'autoroute A7 entre les Pennes-Mirabeau et le Vieux-Port à Marseille, provoquant plusieurs kilomètres de ralentissement. A Nice, la CGT a salué une mobilisation comme la ville n'en a pas connu depuis 2006 et la contestation du contrat première embauche. A Montpellier, plus de 2.000 personnes se sont mobilisées dans le centre historique de la ville.A Perpignan, 3.000 personnes ont manifesté selon la police. Contrairement à de nombreux départements, le syndicat Force ouvrière a rejoint le défilé initié par la CGT, la FSU, Sud et Solidaires.

La mobilisation contre la réforme du code du travail semble forte à #Perpignan#Greve12Septembrepic.twitter.com/IHj3uEuoFH — FranceBleuRoussillon (@bleuroussillon) September 12, 2017

Entre 4.800 et 10.000 manifestants à Rennes

A Rennes, les manifestants étaient 4.800 selon la préfecture, 10.000 selon la CGT.

#rennes#manif12septembre Plusieurs milliers de manifestants sous la bannière de la CGT , FO et Solidaires pic.twitter.com/sUZYrHUyVG — FB Armorique (@bleuarmorique) September 12, 2017

A Laval, 800 personnes ont défilé dans les rues de la ville, selon France Bleu Mayenne.

Entre 4.800 et 12.000 manifestants à Bordeaux

A Bordeaux, les manifestants étaient 12.000 selon les organisateurs, et plus de 4.800 selon la préfecture.

#Greve12Septembre : le cortège défile sous la pluie cours d'Albret à #Bordeauxpic.twitter.com/88BrNg1GJg — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) September 12, 2017

A Bayonne, les manifestants étaient entre 2.000 selon la police, et 4.000 selon les organisateurs. A Mont-de-Marsan, le défilé a compté environ 700 personnes. Dans les rues de Périgueux, ils étaient plus de 1.500. Dans la manifestation périgourdine, beaucoup de drapeaux de la CGT, mais aussi beaucoup de retraités, qui dénoncent l'effort que leur demande le gouvernement suite à la hausse de la CSG.

A Pau, les manifestants étaient 1.800 selon les autorités, et "au moins 3.000" selon les syndicats.