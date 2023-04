Manifestations contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Limousin ce jeudi ?

Ce sera peut-être la dernière journée intersyndicale contre la réforme des retraites ce jeudi, la veille du rendu des décisions du Conseil constitutionnel sur le projet de réforme des retraites . 12e journée de mobilisation partout en France et en Limousin ce jeudi, au terme d'une semaine sociale décisive . Où se rendre pour manifester et quelles perturbations prévues ? France Bleu Limousin vous fait le détail dans cet article.

En Corrèze, la mobilisation démarre à 8 heures 30 sur le rond-point du supermarché Carrefour de Brive. Un tractage filtrant y sera organisé toute la matinée jusqu'à midi. Le premier cortège partira à la gare de Tulle à 10 heures et demie avant deux nouvelles manifestations, l'après-midi, place de la Guierle à Brive et place Voltaire à Ussel dès 15 heures.

À Limoges, une plancha revendicative sera tenue par la CGT à partir de midi jusqu'à 14 heures, heure de départ de la manifestation depuis le carrefour Tourny. Les manifestants feront un tour de ville en terminant leur parcours à la mairie. Un rassemblement est aussi organisé à 17 heures sur la place de la Bourse à Saint-Junien, avant le départ d'un cortège à 17 heures 30.

Peu de perturbations dans les transports

Cette 12e journée de mobilisation sera aussi marquée par quelques difficultés sur les réseaux de transports en commun. À Limoges, seule la ligne 10 du réseau STCL assurera un service minimum. Il ne devrait pas y avoir de difficultés sur les autres lignes.

Pour vous informer en temps réel sur les conditions de circulation, rendez vous sur le site internet de la STCL .

Dans l'agglomération de Brive, les lignes 1.2 et 5 du réseau Libéo (voir post Facebook ci-dessous), ainsi que la navette depuis la gare SNCF seront impactées par la mobilisation sociale. Des déviations pourraient être mises en place indique Libéo sur ses réseaux sociaux.

Pour vous informer en temps réel sur les conditions de circulation, rendez vous sur le site internet du réseau Libéo .

Du côté de la SNCF, 4 sur TGV sur 5 sont annoncés en circulation pour la journée de ce jeudi. En revanche, il n'y aura qu'un seul Intercités sur 5 la journée, aucun la nuit précise encore la SNCF. Sur le réseau TER, seuls 3 trains sur 5 seront en circulation ce jeudi.

Nouvelles actions vendredi en attendant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel rendra ses décisions vendredi dans l'après-midi . Les organisations syndicales ont prévu de se réunir avant le rendu du conseil. À 10 heures devant la préfecture de Limoges indique la CGT haut-viennoise, qui s'attend mais n'appelle pas à manifester dans la soirée de vendredi.

En Corrèze, des rassemblements statiques filtrant seront organisés par l'intersyndicale dès 8 heures 30, ce vendredi, sur le nouveau rond-point des Droits de l'Homme à Brive et dès 8 heures au rond-point Saint-Pierre à Tulle. Des rassemblements sont ensuite annoncés à 15 heures devant la préfecture à Tulle et les sous-préfecture de Brive et Ussel.