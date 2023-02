Manifestations contre la réforme des retraites : "ça demande une énergie folle et une grosse organisation"

Xavier Mouchard est l'un des co-secrétaires de la FSU Haute-Garonne, il explique que pour les manifestations qui ont lieu en ce moment contre la réforme des retraites : "on a mis en place une commission visibilité et préparation des manifestations pour se répartir les tâches entre co-secrétaires et militants volontaires. On se donne rendez-vous sur les lieux de la manif deux heures avant le départ en général." Animer une manifestation, "c'est une énergie folle et une grosse organisation" prévient Xavier Mouchard.

ⓘ Publicité

loading

"Donner de la couleur aux manifs, en parlant du fond"

Avant la manifestation, il y a une phase de tractage, d'envoi de mails pour mobiliser dans les différents secteurs que représentent la FSU 31 (Fonction publique, enseignement). Il y a des réunions en intersyndicale pour prévoir le parcours, qu'il faut ensuite déclarer à la préfecture. Il faut un service d'ordre autour du camion.

"La veille de la manif, on loue un camion, on prépare les drapeaux, les banderoles. C'est un camion benne, avec un plateau car j'anime les manifestations depuis 1995. Il faut donner de la voix, je chante avec des musiciens, j'écris les textes des paroles en fonction de l'actualité", raconte Xavier Mouchard. Pendant la manifestation, accompagné de voix féminines, Xavier Mouchard boit du thé, pour ne pas casser sa voix.

Un QR code a même été crée pour permettre aux manifestants de suivre les paroles en temps réel, et de chanter en chœur.

loading

L'objectif est d'organiser une manifestation "joyeuse, on a envie de mettre la pêche aux gens qui sont prêts à marcher trois heures", même si l'on parle de sujets sérieux, "le but est de faire entendre les revendications de manière originale et sympathique".

Christelle est membre de la FSU Haute-Garonne, elle participe aux manifestations à Saint-Gaudens, sous préfecture du département, où l'on retrouve depuis le début beaucoup de monde dans les cortèges. Elle témoigne d'une ambiance très sympathique également

loading