Manifestations contre la réforme des retraites en Gironde : "Les commerçants ont la trouille" selon la CCI

La crainte de violences très présente ce mardi avant la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 200 rassemblements et manifestations sont prévus en France avec un dispositif policier inédit 13.000 policiers et gendarmes c'est 1.000 de plus que jeudi dernier. Jeudi où le rassemblement a fini par dégénérer à Bordeaux avec une vingtaine de feux de poubelle, et l'incendie du porche de la mairie . Des manifestations qui ont également un coup économique selon Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde. "Les commerçants sont épuisés, ils sont fatigués, ils disent non, il faut qu'on en sorte. Depuis 2017, on enchaîne crise sur crise sur crise, les prix des fonds de commerce sont en train de chuter et donc ils disent cette réforme, il faut la revoir mais foutez la paix !" Patrick Seguin poursuit : "Il y a il y a 130.000 salariés qui travaillent dans les commerces de Gironde, ils ne sont pas forcément tous en train de manifester et les deux doivent cohabiter pacifiquement et les craintes de débordements inquiètent tout le monde, ils ont la trouille"

ⓘ Publicité

Des dépôts de bilan qui grimpent en flèche

Selon le président de la CCI Bordeaux Gironde, baisser le rideau pendant ces manifestations représente souvent 20 % à 30 % de perte de chiffre d'affaires. "Ce son des charges qui sont fixes et qui, elles, ne baissent pas et c'est aussi le client qui n'est pas là et malheureusement, depuis deux mois, les dépôts de bilan, c'est à dire les entreprises qui se mettent sous la protection du tribunal, ont augmenté de 64 % et 94% finissent en liquidation. Donc ça, c'est une alerte" explique Patrick Seguin.

loading