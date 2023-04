Manifestations contre la réforme des retraites : la préfète a rencontré l'intersyndicale

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a reçu cet après-midi les représentants de l'intersyndicale pour clarifier les choses après le gazage de son service d'ordre par des policiers , lors de la manifestation du 6 avril dernier contre la réforme des retraites. Après de nombreuses déclarations et des lettres ouvertes de l'intersyndicale qui lui étaient adressées, c'était l'occasion de renouer le dialogue et pour la préfète, d'expliquer sa stratégie du maintien de l'ordre dans un contexte de débordements violents.

"On a expliqué les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre interviennent", a raconté la préfète du Bas-Rhin, après l'entrevue, "on a , je pense, levé des incompréhension et donné quelques conseils", a-t-elle ajouté, avant d'assurer que la rencontre s'est déroulé dans un climat "de respect mutuel" et "constructif". Selon Josiane Chevalier, ce n'est la faute ni des organisations syndicales, ni des forces de l'ordre, mais de "ces personnes qui infiltrent les cortèges avec la volonté de casser et de s'en prendre aux forces de l'ordre avec une violence inouïe".

Dans un communiqué envoyé en début de soirée, la préfète a en effet rapporté avoir "déploré l'action des casseurs" et a indiqué "savoir pouvoir compter" sur l'intersyndicale dans la "bonne organisation des manifestations".

Garantir la sécurité des manifestants

"Notre point de discussion s'est porté sur la sécurité des manifestants", a pour sa part expliqué Emmanuel Printz, secrétaire général de la CFTC Bas-Rhin et Grand-Est, "le droit de manifester doit être maintenu", a-t-il aussi asséné. Il n'est pas possible d'avoir des manifestants qui "n'osent pas venir manifester par peur de représailles ou autre", cela ne "devrait pas exister", selon le syndicaliste qui a bien rappelé la différence qu'il y a, selon lui, entre les manifestations "sauvages" et le cortège syndical principal.

"J'ai des collègues qui ont eu des coups de bâton, des coups de matraque, ce sont des pères de famille, des travailleurs lambda donc il n'y a pas lieu de les gazer, de les matraquer", a ajouté Emmanuel Printz, qui assure que les syndicats ont fait "acter par la préfète" que ces "dysfonctionnements" n'auront plus lieu.

Un référent de l'intersyndicale en lien avec la police

Lors de cette entrevue, il a également été décidé, pour ce 13ème cortège, qu'un référent de l'intersyndicale serait en contact permanent avec la police tout au long de la manifestation. Par ailleurs, le cortège n'empruntera plus le Quai des Bateliers, où avait eu lieu la confrontation entre les policiers et le service d'ordre de l'intersyndicale. La préfète a également annoncé avoir déposé une plainte pour "menaces de morts à son encontre" après la découverte, place de la République, d'un graffiti menaçant qui la citait nommément.