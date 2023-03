Manifestations contre la réforme des retraites : le ras-le-bol des commerçants du centre-ville de Dijon

La neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites , prévue ce jeudi 23 mars, se prépare partout en France et chez nous, en Côte-d'Or. Comme d'habitude, le cortège dijonnais partira à 14h00 de la place de la Libération et traversera le centre-ville. Une nouvelle manifestation qui agace les commerçants rue de la Liberté. "On commence vraiment à en avoir marre", souffle Eléonore, vendeuse dans une bijouterie. "Il y a des manifestations plusieurs fois par semaine et ces jours-là, on a quasiment aucun client qui rentre dans la boutique. Il y a même un mardi où je n'ai réalisé que 20% de mon chiffre d'affaires habituel."

(archives) Le cortège rue de la Liberté à Dijon, le samedi 11 mars dernier © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un ras-le-bol partagé par Corentin, responsable des ventes dans un autre magasin de vêtements rue de la Liberté. Il craint une escalade de la violence et des dégâts sur les vitrines de sa boutique. "C'est plus possible. A chaque manifestation, il y a des pétards, des fumigènes, des pierres jetées... Tout le temps où le cortège passe, je place l'un de mes vendeurs devant la vitrine pour faire la sécurité alors qu'il est normalement payé à vendre des vêtements !"

Les commerçants demandent un nouveau parcours

Dans le magasin de vêtements où travaille Angèle, rue de la Liberté, c'est très calme aussi les jours de manifestation. "Le centre-ville se vide complètement mais pas seulement au passage du cortège… c'est bien tout l'après-midi que les rues sont désertes." Bien que la commerçante comprenne les revendications, elle souhaite que le parcours soit changé. "Les manifestations se font toujours au même endroit. Ca serait bien que le parcours change à chaque fois pour limiter les impacts sur les commerçants." Un nouveau parcours qui rassurerait les commerçants, aussi inquiets que les manifestations deviennent de plus en plus violentes.