Manifestations contre la réforme des retraites : les perturbations en Drôme et en Ardèche

Après une première journée de mobilisation le 19 janvier , le deuxième grand rassemblement contre la réforme des retraites, ce mardi 31 janvier, devrait une nouvelle fois avoir des conséquences dans plusieurs secteurs, côté Drôme comme côté Ardèche. L'enjeu sera de savoir si ce rendez-vous est aussi suivi que le premier : on arrivait à 25.000 personnes (chiffres polices) dans nos départements en cumulant les manifestations (*).

Dans les écoles

En Ardèche, 76% des classes (294 sur 387) et 62,9% des écoles seront fermées ce mardi 31 janvier, annonce le SNUipp 07 sur son site internet. Dans la Drôme, le syndicat estime, sur la base d'un sondage auprès de 150 écoles, que la proportion de grévistes sera d'environ 60% ce 31 janvier, contre 70% le 19 janvier. Plus d'une centaine d'écoles, sur les 412 du départements, pourraient fermer.

À Valence, plusieurs accueils périscolaires seront totalement fermés : Abel, Freinet élémentaire, Laprat élémentaire, Renan, Rigaud maternelle, Romain Rolland. Celui de Condorcet élémentaire fermé le matin uniquement, d'autres le soir uniquement : Bayet élémentaire et classe à horaires aménagés musique, Buisson élémentaire, Camus maternelle, La Bruyère, Langevin maternelle et élémentaire, Seignobos élémentaire, Vallin. Le service minimum d'accueil aura lieu au centre Maurice Ravel.

À Romans-sur-Isère, la ville a prévu la mise en place d’un service minimum d’accueil sur les écoles qui ont un pourcentage d’enseignants grévistes supérieur ou égal à 25% ; les maternelles de Montchorel-République, Jules-Nadi, Simone-Veil, Jules-Ferry, Les Ors, La Martinette et puis les écoles élémentaires Les Arnauds, Paul-Langevin, La Pierrotte, Lucie-et-Raymond-Aubrac et le groupe scolaire Saint-Just.

Transports

Côté train, on comptera un TGV sur deux en circulation dans l'est et le sud est, selon la SNCF. Deux TER sur 10 en moyenne seront sur les rails. CITEA, le réseau de bus de Valence et ses environs, annonce 87 grévistes sur 120 postes au niveau des conducteurs : il n'y aura qu'un bus par heure, mobilisation d'ampleur, "du jamais vu ces dernières années" affirme l'intersyndicale.

Néanmoins, l'offre sur le secteur Romano-Péageois ne sera pas impactée, même chose dans les environs d'Aubenas. La circulation devrait être rendue compliquée dans l'après-midi, à Valence en centre-ville, avec la manifestation qui débutera à 14h30 sur le champ de Mars. Les autres moments de manifestation : 10h à Privas et à Romans, 14h à Montélimar et au Cheylard, 14h à Aubenas, 14h30 à Annonay.

Rappel : les chiffres du 19 janvier

9.200 manifestants à Valence (15.000 selon Force Ouvrière)

4.200 manifestants à Montélimar (6.000 selon CGT)

3.500 manifestants à Aubenas selon la police (8.600 selon la CGT)

3.000 manifestants à Annonay (5.000 selon les syndicats)

2.500 manifestants à Privas selon la police (entre 2.500 et 3.000 selon la CGT)

plus de 300 manifestants à Romans-sur-Isère (400 selon la CGT)

300 manifestants au Cheylard,

entre 200 et 230 à Tournon-sur-Rhône,

130 manifestants à Nyons,

entre 100 et 120 à Die.

110 personnes à Lamastre

* Nous n'écrivons pas 25.000 manifestants puisque certaines personnes défilent au sein de plusieurs cortèges.