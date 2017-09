Manifestations contre la réforme du code du travail : quelles perturbations dans les services publics en Dordogne ?

La CGT et la FSU appellent à manifester ce mardi 12 septembre contre la réforme du code du travail voulue par le gouvernement. Des manifestations sont prévues en Dordogne. Les services publics vont connaître des perturbations.

Un peu plus d'un an après la mobilisation contre la loi El-Khomri, la CGT et la FSU repartent au combat ce mardi 12 septembre contre les ordonnances de la loi travail. Une réforme qui va notamment fixer un barème pour les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Elle va aussi permettre de négocier sans syndicat dans les petites entreprises et de conclure des accords moins avantageux que les accords de branche.

Pour cette première journée de grève et de manifestation, la CGT et la FSU ont prévu deux rassemblements en Dordogne. Le premier aura lieu à 10h30 à Périgueux devant le palais de justice. Le second aura lieu à 15h à Bergerac. Le parti socialiste et le parti communiste soutiennent ces mobilisations auxquelles se joindront aussi les retraités. En parallèle de ces manifestations, des appels à la grève ont été lancés dans les services publics.

Dans les écoles

25 % des enseignants de l’école élémentaire du Gour-de-l’Arche de Périgueux seront en grève. Un accueil sera assuré pour les enfants dont les enseignants sont en grève et dont les parents n'ont pas de mode de garde. Il est demandé aux parents d’accompagner leur enfant mardi matin afin de l’inscrire auprès du personnel chargé de l’accueil.

A Trélissac, l’école maternelle Jean Eyraud sera seule affectée par ce mouvement. La classe de petite et moyenne section sera fermée. Un service minimum sera assuré au centre de loisirs de 9h à 16h30. Pour les autres classes de l’école Jean Eyraud le service de restauration et de sieste ne sera pas assuré. A Bergerac, tous les établissements seront ouverts, mais certains fonctionneront sans restauration et/ou sans garderie. Aucun point d'accueil n'est mis en place. La liste est à retrouver sur le site de la ville.

Dans les gares

Les cheminots de la SNCF sont eux aussi appelés à stopper le travail. Une grève va démarrer dès 19h ce lundi 11 septembre. Elle se terminera mercredi matin à 8h. Selon l'association Périgord Rail Plus, de nombreuses perturbations sont à prévoir en Dordogne. Aucun train ne circulera entre Périgueux et Agen. Entre Périgueux et Bordeaux, 10 TER circuleront au lieu de 14. La navette Mussidan-Périgueux est supprimée.

Aucun train entre Périgueux et Brive, mais quatre cars dans chaque sens. De Limoges vers Périgueux : huit TER et deux cars. De Périgueux vers Limoges : neuf TER. Aucun train ne circulera sur la ligne Sarlat – Bergerac – Bordeaux. La grève va également impacté la circulation des trains Intercités. Vous pouvez rester informés en consultant les sites www.sncf.com , www.infolignes.com et limousin.ter.sncf.com (rubrique « état du trafic »).

Dans les autres services publics

Difficile de prédire la mobilisation de ce mardi 12 septembre, mais les agents territoriaux étant appelés à faire grève, il se pourrait que des perturbations touchent les services des impôts, la Poste ou d'autres service administratifs.